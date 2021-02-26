İlçe Tarım ve Orman Müdür'ü Kıraç'tan Rektör Can'a ziyaret

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç’ı Rektörlük Makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşme kapsamında tarım ve orman sektörlerine ilişkin, KSÜ ve Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yürütülecek işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Üniversite yönetimi olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren dış paydaşlarla işbirliklerini önemsediklerini, şehir ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak çok sayıda projeye imza attıklarını hatırlatan Rektör Can, “Ziraat Fakültemiz ve Orman Fakültemizin imkânları da üniversitemizin diğer bütün imkânları gibi şehrimizin hizmetindedir. Şehrimizde yürütülen tarım faaliyetlerinin daha iyi noktalara gelmesi için eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında gereken bütün desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.

Kendilerini kabul ederek değerli görüş ve önerilerini paylaşan Rektör Can’a şükranlarını ifade eden Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, şehrin meselelerine sahip çıkan KSÜ yönetimine teşekkür etti.

Ziyaretin ansına Rektör Prof. Dr. Niyazi Can tarafından Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç’a üniversitemizin logosunun yer aldığı duvar saati hediye edildi.