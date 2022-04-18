İsrail'in, Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırıyı protesto ettiler!
Kahramanmaraş’ta Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in, Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırıyı protesto etti.
KAHRAMANMARAŞ 18.04.2022, 14:05 18.04.2022, 14:23
Tarihi ulu camide teravih namazı sonrası bir araya gelen STK’lar, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırarak 152 kişi yaralamasını protesto etti.
Kalabalık grubun katıldığı basın açıklamasında Hüda Parti İl Başkanı Nusrettin Üdürgücü, “her zaman Kudüs davasının yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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