Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında 2 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 14:22
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık-Narlı bölgesi yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir ticari taksi durduruldu.
Takside arama yapan ekipler, sağ ön yolcu kapısına zulalanmış vaziyete 5 paket halinde toplamda 4 bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aynı nokta üzerinde durdurulan araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin üst ve eşyaların bulunduğu çantada arama yapan ekipler, 577 gram uyuşturucu madde buldu. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
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