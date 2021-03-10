Kadın kooperatifleri ziyaret edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör ve Vali Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun da yer aldı. Program kapsamında ziyaret edilen kadın girişimciler ve işçilere çeşitli hediyeler verildi. Tekir Orman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ziyaretiyle başlayan program, Elbistan ilçesinde bulunan Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ziyaretiyle devam etti. Mikrokredi desteğiyle girişimci olma hayalini gerçekleştiren Ümmühan Ceviz ve Nurgül Cerit’e ait işletmeler ziyaret programında uğranılan diğer adresler arasında yer aldı. Düzenlenen program, geçtiğimiz günlerde Bitlis kırsalına helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Nazmi Yılmaz’ın Afşin’de ikamet eden ailesine gerçekleştirilen taziye ziyaretiyle noktalandı.