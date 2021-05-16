Kafeler açılacakmı ?

Kafeler bilindiği üzere tam kapanma öncesinde kapatılmıştı. Ancak tam kapanma ile birlikte vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından kafelerin açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. İç işleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile konuya açıklık getirilmiş oldu. Detaylar haberimizde…

Türkiye, 17 gün süren tam kapanmadan yarın çıkıyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

"Kademeli Normalleşme” kapsamında kafeler hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilecek ancak kafeler 1 Haziran’a kadar içeride müşteri kabul edemeyecekler.