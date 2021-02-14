Kahramanmaraş Akademi’de başvuru sonuçları açıklandı
Kahramanmaraş Akademi Bahar Dönemi’nde, 13 atölyede verilecek eğitimlere 2 bin 13 başvuru yapıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kahramanmaraş Akademi” Bahar Dönemi başvuru sonuçları açıklandı. 13 atölyede, uzman eğitmenlerce verilecek eğitimler arasında, Dergi Atölyesi, Kısa Film Atölyesi, Tarihin Tarihi, Yazı Atölyesi, Diksiyon, Proje Atölyesi, Öykü Atölyesi, Bilim Tarihi, Klasik Metinler Nasıl Okunur, Sosyolojinin Temel Kavramları, Düşünce Atölyesi, Hüsn-i Hat ve Yeni Medya ve İletişim yer alıyor. 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak dersler için 2 bin 13 kişi başvuru yaptı. Açıklanan kurs saatleri ve kesin kayıt listesi ise şu şekilde;
Bilim Tarihi – Prof. Dr. Orhan Doğan
Perşembe 19.00 – 21.00
Abdülkerim YUŞAN
Mislina Evliyaoğlu
Ahmet Faruk Aksu
Mustafa Arıyer
Ahmet Hakan Çavdar
Nahide Karaağaç
Asena Okuducu
Neslihan Aktaş
Ayşe Fatma Yaşar
Nurdane Bacak
Cavide Çiftci
Rukiye Yıldız
Elif Çınar
Rumeysa Konuş
Elif Eda Eren
Toroshan Özdamar
Elif Taşkıran
Ülkü Yanık
Elife Alıç
Yasemin Akbalaban
Emine Nur Özdemir
Yasemin Babaoglan
Esra Kavak
Yasemin Kuruşcu
Etkin Böyük
Yaşam Kenger
Hadı Ava
Zehra Çam
Mehmet Ramazan Çelik
Dergi Atölyesi – Duran Boz
Pazartesi 17.00 – 19.00
Asiye Ceyhan
Merve Tıraş
Asuman Tıraş
Mesut Serdar
Bengisu Ergüder
Ömer Can Yılmaz
Cuma Tut
Pakize Selçuk
Ebubekir Yıldız
Rızvan Gözüela
Elif Çam
Salih Erayabakan
Gökhan Çadırlı
Selami Çam
Hacı Durdu Ergüven
Şule Merve Yılmaz
Hasret Emine Özdağ
Tuğçe Kuşcu
Hatice Nur Çelebi
Yaren Karaca
Hatice Yakar
Zübeyde Aktaş
Hüseyin Mesut Mercan
Mehmet Dündar
Lale Yüce
Melike Büyükçapar
Merve Bozkurt
Diksiyon – Ramazan Avcı
Salı 13.00 – 15.00
Abdulkerim Subaşı
Elif Bal
Ahmet Sait Diken
Elif Güneş
Alperen Taşcı
Elife Nesibe Kekeç
Aslı Tuğba Tokcan
Enes Çokyiğit
Ayşe Şevval Demir
Esengül Kılınç
Ayşenur Eryılmaz
Gaye Durmusu
Bedirhan Bilir
Gizem Köse
Beyza Nur Bıyıklı
Gizem Nur Güneş
Beyza Nur Tatar
Hacı Durdu Ergüven
Bilgi Asena Yıldırım
Hasret Aslantaş
Buse Vural
Hüsnanur Kuş
Büşra Kepek
Kerzuban Başel
Can Ahmet Kuş
Kübra Salman
Davut Yorgun
Mehmet Gökçe
Dilara Köroglu
Merve Sultan Erden
Edanur Eker
Diksiyon – Ramazan Avcı
Salı 15.00 – 17.00
Meldanur Yılmaz
Rabia Yağmur
Melek Yavuz
Rumeysa Tatlı
Melisa Yılmaz
Seher Kara
Merve Birsen
Seher Yılmaz
Merve Tıraş
Selma Karakale
Merve Zencir
Sevde Nur Boğaz
Meryem Eda Kara
Şeyma Türkben
Metehan Yalçınkaya
Ufuk Gümbür
Muhammet Emin Üzüm
Ümmünur Yılmaz
Mukaddes Zorkun
Yenen
Mustafa Ceren
Yusuf Baran Subaşı
Nesibe Ordu
Zeliha Nur Bekit
Nurdane Bacak
Zeliha Sayın
Nurten Baş
Zeynep İrem Yanık
Orhan Tuğay
Mehmet Dündar
Pakize Selçuk
Zeynep Boynueğri
Düşünce Atölyesi – Dr. Mehmet Sabri Genç
Cumartesi 15.00 – 17.00
Adem Elmas
Melike Büyükçapar
Ahmet Enes Özen
Menderes Çolak
Akif Gülmez
Merve Çilburunoğlu
Ayşe Fatma Yaşar
Mesude Yaylamaz
Barbaros Hayrettin Çalışkan
Mislina Evliyaoğlu
Burak Bertiz
Muhammet Furkan Dilli
Büşra Kılavuz
Beyza Şimşek
Ceydanur Yuşan
Mustafa Sözeyatarlar
Ebubekir Yıldız
Nalan Özçelebi
Ece Basan
Neslihan Kale
Eda Nur Tatlı
Özlem Nergiz
Ela Yüce
Sedanur Palabıçak
Enes Çokyiğit
Serdar Bahar
Enver Arslan
Sümeyye Baştuhan
Esma Gürbüz
Şeyma Gülmez
Esra Tanır
Tuba Cevher
Fatih Nergiz
Uğur Soytürk
Fatma Pınar Elbistan
Veli Aslan
Fatma Vişne
Yakup Kaan Bilici
Fatmagül Topak
Zühal Kalay
Gökhan Çadırlı
Hatice Şimşek
Halil Arslan
Merve Betül Kertmen
Hümeyra Karabıyık
Merve Sultan Erden
İrfan Karatutlu
Hüsn-i Hat – Arif Yücel
Cumartesi 15.00 – 17.00
Buket Sezer
Hidayet Kocamanoğlu
Büşra Sarıbıyık
Oğuzhan İşler
Elif Avcı
Raife Ünal
Emine Sarı
Tahsin Ünsal
Fatih Karagedik
Zeynep Kerküt
Hüsn-i Hat – Hüseyin Güneş
Salı 19.00 – 21.00
Abdulbaki Orak
Merve Gül Zorkun
Elif Atagül
Merve Zencir
Elif Büşra Çetinkaya
Meryem Yağmur
Hatice Çakar
Nefise Büşra Alcı
Hatice Elma
Nursima Arslan
Hilal Görmez
Rukiye Türkmen
Hüseyin Tabak
Taliha Zehra Akküncü
İsa Yenen
Zekeriya Kemal Çapan
Kısa Film Atölyesi – Şahin Aslan
Pazartesi 19.00 – 21.00
Ahmet İhsan Kar
Mehmet Kaan Han Hayber
Ali Ersin Akkuş
Melise İnce
Alihan Balcıoğlu
Merve Zencir
Aydanur Hıdır
Muhammed Furkan Aşkar
Dilara Begüm Sarı
Nefise Emine Doğan
Emrah Konuş
Nesibe Ordu
Emre Önyurt
Oğuz Ateş
Fatma Ceren Gündeş
Sümeyye Gülaçtı
Hatice Kübra Tepebaşılı
Turgut Çullu
Hüsna Ağyar
Ülkü Nergiz
Hüsne Topal
Yasin Kozan
İbrahim Tuzcu
Zehra Arastacı
Kübra Şeker
Aybala Güngör
Mahsum Oğrak
Mustafa Oğulmuş
Mehmet Çağrı Göktürk
Ayhan Kenger
Mehmet Erdemoğlu
Kısa Film Atölyesi – Şahin Aslan
Çarşamba 19.00 – 21.00
Ayşe Aslan
Halit Tülücü
Ayşe Çil
Hüseyin Mesut Mercan
Ayşenur Gökkaya
İbrahim Karaca
Esra Kavak
Rızvan Gözüela
Fatma Kuzugüden
Sevde Nur Yildiz
Halil Aydın
Zekiye Karatas
Klasik Metinler Nasıl Okunur – Doç. Dr. Yakup Poyraz
Cuma 17.00 – 19.00
Abdulbaki Orak
Hatice Güçlü
Ayşe Toydemir
Kübra Şeker
Ayşenur Eryılmaz
Leyla Melis Çetin
Bedia Yalman
Melike Meryem Berkman
Elanur Cin
Merve Tıraş
Elif Kevser Fındık
Muhammed Ali Özdemir
Elife Nesibe Kekeç
Muhammed Furkan Aşkar
Emine Kuşcu
Muhammet Salman
Esengül Kılınç
Mustafa Kalli
Eyüp Ağolday
Nejla Avcı
Fatma Nur Yuşan
Rabia Yağmur
Fevzi Şahin
Sümeyye Turan
Halime Yiğit
Şeyma Süheyla Nur Cevher
Hanife Yağmur
Yasemin Kuruşcu
Hasret Aslantaş
Zeliha Ağca
Öykü Atölyesi – Erdoğan Aydoğan
Perşembe 17.00 – 19.00
Aliye Bozkurt
Hatice Canlı
Aysel Sumeri
Hatice Topuzoğlu
Ayşe Şahin
Hayriye Zehra Canlı
Bahar Badem
Hilal Görmez
Barbaros Hayrettin Çalışkan
İlknur Avcı
Bengisu Ergüder
Kübra Karaduman
Ebru Demir
Merve Tıraş
Ela Yüce
Mina Erdoğan
Elif Çam
Mislina Evliyaoğlu
Furkan Eren
Nefise Emine Doğan
Gizem Köse
Nergiz Tekin
Guzal Ismatova
Nurcan Yetişgen
Hacı Durdu Ergüven
Nurhan Oğuz
Halime Karadeniz
Serdar Bahar
Hasret Aslantaş
Zehra Arastacı
Proje Atölyesi – Doç. Dr. Selim Somuncu
Perşembe 15.00 – 17.00
Abdullah Demir
Mehmet Ramazan Çelik
Aydanur Hıdır
Melek Yavuz
Aysima Sümeyye Armut
Melike Güler
Ayşe Gül Kaplan
Melike Meryem Berkman
Ayşe Nur Kekeç
Meral Uzunkaya
Ayşe Nur Sefa Baltacı
Mikail Kurtoğlu
Beyza Ebrar Kütük
Mislina Evliyaoğlu
Cansu Avnioğlu
Nangialai Noorzaı
Cevahir Karaaslan
Nur Esra Bekereci
Emine Tatar Şatıroğlu
Rabia Üveyik
Fatma Dağlı
Sevde Gürdal
Fatma Kurt
Sevde Nur Karaca
Fatma Nur Yuşan
Seyyid Ensar Furkan Özcan
Fatma Pınar Elbistan
Sibel Kök
Fatma Vişne
Şeyda Köşker
Feride Arıcı
Tuğçe Kuşcu
İdil Övgün Armut
Yasemin Köksal
Kevser Çam
Yasemin Paçacı
Kevser Özyaşar
Yüksel Alakabak
Kübra Şeker
Merve Sultan Erden
Lale Yüce
Sosyolojinin Temel Kavramları – Mustafa Köneçoğlu
Cuma 19.00 – 21.00
Ayseren Beyza Ilıdı
Menderes Çolak
Aysima Yılmaz
Meral Dokuyucu
Ayşe Çabuk
Merve Zencir
Büşra Şanal
Mislina Evliyaoğlu
Derya Kurtoğlu
Necip Fazıl Paksoy
Emine Ilıdı
Nilgün Güzel
Fahri Pehlivan
Niyazi Kara
Fatih Koska
Salih Erayabakan
Fatma Yıldız
Seyyit Ahmet Sarı
Fatmagül Topak
Şeyma Süheyla Nur Cevher
Firdevs Karadaş
Tuba Cevher
Furkan Ünaldı
Vefa Şentürk
Hatice Sevmez
Veysel Aygörmez
Mehmet Akif Qvcı
Vildan Erdihan
Mehmet Ramazan Çelik
Yusuf Şamil Bozdoğan
Tarihin Tarihi – Dr. Erol Çetin
Salı 17.00 – 19.00
Ahmet Baltacı
Kübra Kömür
Ahmet Samancı
Kübra Samancı
Arzu Topalgez
Mehmet Koç
Aslı Zeyneb Şirikçi
Melike Büyükçapar
Ayşe Kevser Bekçi
Mustafa Sözeyatarlar
Ayşenur Çevik
Nimet Koç
Bedia Yalman
Nurdan Bekçi
Büşra Kılavuz
Rızvan Gözüela
Derya Kurtoğlu
Sema Nur Akdoğan
Fatma Demir
Serkan Kişi
Fatmanur Özşahin
Şeyma Emmiş
Fevzi Şahin
Tuba Cevher
Gülsema Karamanlı
Ümmünur Yılmaz
Huseyin Mesut Mercan
Zehra Arastacı
Kevser Özyaşar
Zeynep Üveyik
Yazı Atölyesi – Ömer Yalçınova
Çarşamba 15.00 – 17.00
Asuman Tıraş
Merve Bozkurt
Ayşe Nur Sefa Baltacı
Meryem Şıvğın
Ayşenur Büyükdağ Taşcı
Mina Erdoğan
Aziz Nacar
Mislina Evliyaoğlu
Barbaros Hayrettin Çalışkan
Muhammed Alptekin Tekerek
Bengisu Ergüder
Mustafa Altıparmak
Eda Nur Tatlı
Rabia Küpe
Ela Yüce
Rumeysa Konuş
Elife Özbostan
Rumeysa Tatlı
Emel Karagedik
Sedef Dağ
Esma Türk
Şeyma Kara
Hatice Zülay Alptekin
Şeyma Süheyla Nur Cevher
İlknur Avcı
Yasemin Kuruşcu
Leyla Sarıkaya
Zehra Karadaş
Mehmet Koç
Zeliha Nur Bekit
Yazı Atölyesi – Mehmet Işık
Perşembe 13.00 – 15.00
Ali Kapyapar
Hasret Aslantaş
Asiye Ceyhan
Hasret Emine Özdağ
Beyza Sarıkaya
Hatice Kevser Kılçık
Beyza Şerbetci
Hilal Görmez
Döndü Sarıkaya
Kübra Salman
Emine Sarıkaya
Merve Tıraş
Esma Hüsne Tüten
Merve Zencir
Fatma Canbolat
Nursel Demir
Fatma Zehra Kar
Rabia Merk
Fatmanur Akdere
Serife Oget
Gamze Gönen
Serpil Kaya
Gizem Nur Güneş
Şerife Erik
Gülsemin Uğur Kurt
Yasemin Taş
Gülsüm Ümran Darıcı
Zeliha Ağca
Güzide Nacar
Yeni Medya ve İletişim – Derya Kaman
Cuma 13.00 – 15.00
Ahmet Sait Diken
İdil Övgün Armut
Alihan Balcıoğlu
Mehmet Çağrı Göktürk
Ayşe Gül Bayır
Meltem Korkmaz
Betül
Mustafa Sözeyatarlar
Beyza Ebrar Kütük
Ömer Kara
Cennet GÖK
Rumeysa Gülmez
Doğukan Erdemir
Sefa Parlak
Erol ERGİN
Sevgi Bulut
Fatma Okuducu
Şule Kılınç
Fatmanur Teke
Zehra Gürbüz
Hatice Zülay Alptekin
Yeni Medya ve İletişim – Derya Kaman
Cuma 15.00 – 17.00
Akif Ayrılmış
Hüsne Topal
Ali Osman Çağıl
İrem
Ayşe Nur Kaplan
Kübra Tepebaşılı
Betül Yıldız Sünbül
Merve Zencir
Beyza Ermeydan
Mine Elagöz
Cansu Avnioğlu
Oğuz Kaan Tıraş
Davut Yorgun
Rümeysa İspir
Esra Tanır
Sümeyye Gülep
Fatmagül Topak
Yasemin Köksal
Gülbahar Kazıcı
Yasin Şahin
Hatice Kübra Tepebaşılı
Zehra Bozkurt
Diksiyon – Dr. Esra Kirik
Çarşamba 17.00 – 19.00
Abdulsamet Demir
Emrah Akbulut
Adem Vurer
Esra Yüce
Ahmet Arıkmert
Fatih Denizdolduran
Alihan Balcıoğlu
Ferhat Ceren
Ayşe Müberra Kahraman
Halime Yiğit
Ayşe Nurevşan Demirci
Hatice Nur Çelebi
Ayşe Taş Oruç
Hayriye Uzun
Beyza Şerbetci
Hüseyin Aşık
Burak Bertiz
Hüseyin Us
Cuma Zincirkıran
İsmail Gümüşkılıç
Çiğdem Karaca Demir
Kevser Akman
Elif Candemir Akgün
Kübra Boyalı
Elif Korkmaz
Diksiyon – Esra Kirik
Çarşamba 13.00 – 15.00
Mahmut Sami Yıldız
Orhan Güzel
Mehmet Bahadıroğlu
Ömer Gökburun
Mehmet Besni
Ömer Öztürk
Mehmet Çam
Ramazan Görkem
Mehmet Serhat Topalca
Said Erayman
Melike Büyükçapar
Samet Yorulmaz
Menderes Çolak
Seda Bayram
Muhammet Tombul
Sümeyra Birsen Parlak
Mustafa Bakan
Tuba Orhan
Mustafa İsmet Cankara
Uğur Özel
Mustafa Kalli
Yunus Emre Tosun
Necla Akbaş
Zehra Gürbüz
Necmettin Daşcı
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