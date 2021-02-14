Kahramanmaraş Akademi’de başvuru sonuçları açıklandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kahramanmaraş Akademi” Bahar Dönemi başvuru sonuçları açıklandı. 13 atölyede, uzman eğitmenlerce verilecek eğitimler arasında, Dergi Atölyesi, Kısa Film Atölyesi, Tarihin Tarihi, Yazı Atölyesi, Diksiyon, Proje Atölyesi, Öykü Atölyesi, Bilim Tarihi, Klasik Metinler Nasıl Okunur, Sosyolojinin Temel Kavramları, Düşünce Atölyesi, Hüsn-i Hat ve Yeni Medya ve İletişim yer alıyor. 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak dersler için 2 bin 13 kişi başvuru yaptı. Açıklanan kurs saatleri ve kesin kayıt listesi ise şu şekilde;

Bilim Tarihi – Prof. Dr. Orhan Doğan

Perşembe 19.00 – 21.00

Abdülkerim YUŞAN

Mislina Evliyaoğlu

Ahmet Faruk Aksu

Mustafa Arıyer

Ahmet Hakan Çavdar

Nahide Karaağaç

Asena Okuducu

Neslihan Aktaş

Ayşe Fatma Yaşar

Nurdane Bacak

Cavide Çiftci

Rukiye Yıldız

Elif Çınar

Rumeysa Konuş

Elif Eda Eren

Toroshan Özdamar

Elif Taşkıran

Ülkü Yanık

Elife Alıç

Yasemin Akbalaban

Emine Nur Özdemir

Yasemin Babaoglan

Esra Kavak

Yasemin Kuruşcu

Etkin Böyük

Yaşam Kenger

Hadı Ava

Zehra Çam

Mehmet Ramazan Çelik

Dergi Atölyesi – Duran Boz

Pazartesi 17.00 – 19.00

Asiye Ceyhan

Merve Tıraş

Asuman Tıraş

Mesut Serdar

Bengisu Ergüder

Ömer Can Yılmaz

Cuma Tut

Pakize Selçuk

Ebubekir Yıldız

Rızvan Gözüela

Elif Çam

Salih Erayabakan

Gökhan Çadırlı

Selami Çam

Hacı Durdu Ergüven

Şule Merve Yılmaz

Hasret Emine Özdağ

Tuğçe Kuşcu

Hatice Nur Çelebi

Yaren Karaca

Hatice Yakar

Zübeyde Aktaş

Hüseyin Mesut Mercan

Mehmet Dündar

Lale Yüce

Melike Büyükçapar

Merve Bozkurt

Diksiyon – Ramazan Avcı

Salı 13.00 – 15.00

Abdulkerim Subaşı

Elif Bal

Ahmet Sait Diken

Elif Güneş

Alperen Taşcı

Elife Nesibe Kekeç

Aslı Tuğba Tokcan

Enes Çokyiğit

Ayşe Şevval Demir

Esengül Kılınç

Ayşenur Eryılmaz

Gaye Durmusu

Bedirhan Bilir

Gizem Köse

Beyza Nur Bıyıklı

Gizem Nur Güneş

Beyza Nur Tatar

Hacı Durdu Ergüven

Bilgi Asena Yıldırım

Hasret Aslantaş

Buse Vural

Hüsnanur Kuş

Büşra Kepek

Kerzuban Başel

Can Ahmet Kuş

Kübra Salman

Davut Yorgun

Mehmet Gökçe

Dilara Köroglu

Merve Sultan Erden

Edanur Eker

Diksiyon – Ramazan Avcı

Salı 15.00 – 17.00

Meldanur Yılmaz

Rabia Yağmur

Melek Yavuz

Rumeysa Tatlı

Melisa Yılmaz

Seher Kara

Merve Birsen

Seher Yılmaz

Merve Tıraş

Selma Karakale

Merve Zencir

Sevde Nur Boğaz

Meryem Eda Kara

Şeyma Türkben

Metehan Yalçınkaya

Ufuk Gümbür

Muhammet Emin Üzüm

Ümmünur Yılmaz

Mukaddes Zorkun

Yenen

Mustafa Ceren

Yusuf Baran Subaşı

Nesibe Ordu

Zeliha Nur Bekit

Nurdane Bacak

Zeliha Sayın

Nurten Baş

Zeynep İrem Yanık

Orhan Tuğay

Mehmet Dündar

Pakize Selçuk

Zeynep Boynueğri

Düşünce Atölyesi – Dr. Mehmet Sabri Genç

Cumartesi 15.00 – 17.00

Adem Elmas

Melike Büyükçapar

Ahmet Enes Özen

Menderes Çolak

Akif Gülmez

Merve Çilburunoğlu

Ayşe Fatma Yaşar

Mesude Yaylamaz

Barbaros Hayrettin Çalışkan

Mislina Evliyaoğlu

Burak Bertiz

Muhammet Furkan Dilli

Büşra Kılavuz

Beyza Şimşek

Ceydanur Yuşan

Mustafa Sözeyatarlar

Ebubekir Yıldız

Nalan Özçelebi

Ece Basan

Neslihan Kale

Eda Nur Tatlı

Özlem Nergiz

Ela Yüce

Sedanur Palabıçak

Enes Çokyiğit

Serdar Bahar

Enver Arslan

Sümeyye Baştuhan

Esma Gürbüz

Şeyma Gülmez

Esra Tanır

Tuba Cevher

Fatih Nergiz

Uğur Soytürk

Fatma Pınar Elbistan

Veli Aslan

Fatma Vişne

Yakup Kaan Bilici

Fatmagül Topak

Zühal Kalay

Gökhan Çadırlı

Hatice Şimşek

Halil Arslan

Merve Betül Kertmen

Hümeyra Karabıyık

Merve Sultan Erden

İrfan Karatutlu

Hüsn-i Hat – Arif Yücel

Cumartesi 15.00 – 17.00

Buket Sezer

Hidayet Kocamanoğlu

Büşra Sarıbıyık

Oğuzhan İşler

Elif Avcı

Raife Ünal

Emine Sarı

Tahsin Ünsal

Fatih Karagedik

Zeynep Kerküt

Hüsn-i Hat – Hüseyin Güneş

Salı 19.00 – 21.00

Abdulbaki Orak

Merve Gül Zorkun

Elif Atagül

Merve Zencir

Elif Büşra Çetinkaya

Meryem Yağmur

Hatice Çakar

Nefise Büşra Alcı

Hatice Elma

Nursima Arslan

Hilal Görmez

Rukiye Türkmen

Hüseyin Tabak

Taliha Zehra Akküncü

İsa Yenen

Zekeriya Kemal Çapan

Kısa Film Atölyesi – Şahin Aslan

Pazartesi 19.00 – 21.00

Ahmet İhsan Kar

Mehmet Kaan Han Hayber

Ali Ersin Akkuş

Melise İnce

Alihan Balcıoğlu

Merve Zencir

Aydanur Hıdır

Muhammed Furkan Aşkar

Dilara Begüm Sarı

Nefise Emine Doğan

Emrah Konuş

Nesibe Ordu

Emre Önyurt

Oğuz Ateş

Fatma Ceren Gündeş

Sümeyye Gülaçtı

Hatice Kübra Tepebaşılı

Turgut Çullu

Hüsna Ağyar

Ülkü Nergiz

Hüsne Topal

Yasin Kozan

İbrahim Tuzcu

Zehra Arastacı

Kübra Şeker

Aybala Güngör

Mahsum Oğrak

Mustafa Oğulmuş

Mehmet Çağrı Göktürk

Ayhan Kenger

Mehmet Erdemoğlu

Kısa Film Atölyesi – Şahin Aslan

Çarşamba 19.00 – 21.00

Ayşe Aslan

Halit Tülücü

Ayşe Çil

Hüseyin Mesut Mercan

Ayşenur Gökkaya

İbrahim Karaca

Esra Kavak

Rızvan Gözüela

Fatma Kuzugüden

Sevde Nur Yildiz

Halil Aydın

Zekiye Karatas

Klasik Metinler Nasıl Okunur – Doç. Dr. Yakup Poyraz

Cuma 17.00 – 19.00

Abdulbaki Orak

Hatice Güçlü

Ayşe Toydemir

Kübra Şeker

Ayşenur Eryılmaz

Leyla Melis Çetin

Bedia Yalman

Melike Meryem Berkman

Elanur Cin

Merve Tıraş

Elif Kevser Fındık

Muhammed Ali Özdemir

Elife Nesibe Kekeç

Muhammed Furkan Aşkar

Emine Kuşcu

Muhammet Salman

Esengül Kılınç

Mustafa Kalli

Eyüp Ağolday

Nejla Avcı

Fatma Nur Yuşan

Rabia Yağmur

Fevzi Şahin

Sümeyye Turan

Halime Yiğit

Şeyma Süheyla Nur Cevher

Hanife Yağmur

Yasemin Kuruşcu

Hasret Aslantaş

Zeliha Ağca

Öykü Atölyesi – Erdoğan Aydoğan

Perşembe 17.00 – 19.00

Aliye Bozkurt

Hatice Canlı

Aysel Sumeri

Hatice Topuzoğlu

Ayşe Şahin

Hayriye Zehra Canlı

Bahar Badem

Hilal Görmez

Barbaros Hayrettin Çalışkan

İlknur Avcı

Bengisu Ergüder

Kübra Karaduman

Ebru Demir

Merve Tıraş

Ela Yüce

Mina Erdoğan

Elif Çam

Mislina Evliyaoğlu

Furkan Eren

Nefise Emine Doğan

Gizem Köse

Nergiz Tekin

Guzal Ismatova

Nurcan Yetişgen

Hacı Durdu Ergüven

Nurhan Oğuz

Halime Karadeniz

Serdar Bahar

Hasret Aslantaş

Zehra Arastacı

Proje Atölyesi – Doç. Dr. Selim Somuncu

Perşembe 15.00 – 17.00

Abdullah Demir

Mehmet Ramazan Çelik

Aydanur Hıdır

Melek Yavuz

Aysima Sümeyye Armut

Melike Güler

Ayşe Gül Kaplan

Melike Meryem Berkman

Ayşe Nur Kekeç

Meral Uzunkaya

Ayşe Nur Sefa Baltacı

Mikail Kurtoğlu

Beyza Ebrar Kütük

Mislina Evliyaoğlu

Cansu Avnioğlu

Nangialai Noorzaı

Cevahir Karaaslan

Nur Esra Bekereci

Emine Tatar Şatıroğlu

Rabia Üveyik

Fatma Dağlı

Sevde Gürdal

Fatma Kurt

Sevde Nur Karaca

Fatma Nur Yuşan

Seyyid Ensar Furkan Özcan

Fatma Pınar Elbistan

Sibel Kök

Fatma Vişne

Şeyda Köşker

Feride Arıcı

Tuğçe Kuşcu

İdil Övgün Armut

Yasemin Köksal

Kevser Çam

Yasemin Paçacı

Kevser Özyaşar

Yüksel Alakabak

Kübra Şeker

Merve Sultan Erden

Lale Yüce

Sosyolojinin Temel Kavramları – Mustafa Köneçoğlu

Cuma 19.00 – 21.00

Ayseren Beyza Ilıdı

Menderes Çolak

Aysima Yılmaz

Meral Dokuyucu

Ayşe Çabuk

Merve Zencir

Büşra Şanal

Mislina Evliyaoğlu

Derya Kurtoğlu

Necip Fazıl Paksoy

Emine Ilıdı

Nilgün Güzel

Fahri Pehlivan

Niyazi Kara

Fatih Koska

Salih Erayabakan

Fatma Yıldız

Seyyit Ahmet Sarı

Fatmagül Topak

Şeyma Süheyla Nur Cevher

Firdevs Karadaş

Tuba Cevher

Furkan Ünaldı

Vefa Şentürk

Hatice Sevmez

Veysel Aygörmez

Mehmet Akif Qvcı

Vildan Erdihan

Mehmet Ramazan Çelik

Yusuf Şamil Bozdoğan

Tarihin Tarihi – Dr. Erol Çetin

Salı 17.00 – 19.00

Ahmet Baltacı

Kübra Kömür

Ahmet Samancı

Kübra Samancı

Arzu Topalgez

Mehmet Koç

Aslı Zeyneb Şirikçi

Melike Büyükçapar

Ayşe Kevser Bekçi

Mustafa Sözeyatarlar

Ayşenur Çevik

Nimet Koç

Bedia Yalman

Nurdan Bekçi

Büşra Kılavuz

Rızvan Gözüela

Derya Kurtoğlu

Sema Nur Akdoğan

Fatma Demir

Serkan Kişi

Fatmanur Özşahin

Şeyma Emmiş

Fevzi Şahin

Tuba Cevher

Gülsema Karamanlı

Ümmünur Yılmaz

Huseyin Mesut Mercan

Zehra Arastacı

Kevser Özyaşar

Zeynep Üveyik

Yazı Atölyesi – Ömer Yalçınova

Çarşamba 15.00 – 17.00

Asuman Tıraş

Merve Bozkurt

Ayşe Nur Sefa Baltacı

Meryem Şıvğın

Ayşenur Büyükdağ Taşcı

Mina Erdoğan

Aziz Nacar

Mislina Evliyaoğlu

Barbaros Hayrettin Çalışkan

Muhammed Alptekin Tekerek

Bengisu Ergüder

Mustafa Altıparmak

Eda Nur Tatlı

Rabia Küpe

Ela Yüce

Rumeysa Konuş

Elife Özbostan

Rumeysa Tatlı

Emel Karagedik

Sedef Dağ

Esma Türk

Şeyma Kara

Hatice Zülay Alptekin

Şeyma Süheyla Nur Cevher

İlknur Avcı

Yasemin Kuruşcu

Leyla Sarıkaya

Zehra Karadaş

Mehmet Koç

Zeliha Nur Bekit

Yazı Atölyesi – Mehmet Işık

Perşembe 13.00 – 15.00

Ali Kapyapar

Hasret Aslantaş

Asiye Ceyhan

Hasret Emine Özdağ

Beyza Sarıkaya

Hatice Kevser Kılçık

Beyza Şerbetci

Hilal Görmez

Döndü Sarıkaya

Kübra Salman

Emine Sarıkaya

Merve Tıraş

Esma Hüsne Tüten

Merve Zencir

Fatma Canbolat

Nursel Demir

Fatma Zehra Kar

Rabia Merk

Fatmanur Akdere

Serife Oget

Gamze Gönen

Serpil Kaya

Gizem Nur Güneş

Şerife Erik

Gülsemin Uğur Kurt

Yasemin Taş

Gülsüm Ümran Darıcı

Zeliha Ağca

Güzide Nacar

Yeni Medya ve İletişim – Derya Kaman

Cuma 13.00 – 15.00

Ahmet Sait Diken

İdil Övgün Armut

Alihan Balcıoğlu

Mehmet Çağrı Göktürk

Ayşe Gül Bayır

Meltem Korkmaz

Betül

Mustafa Sözeyatarlar

Beyza Ebrar Kütük

Ömer Kara

Cennet GÖK

Rumeysa Gülmez

Doğukan Erdemir

Sefa Parlak

Erol ERGİN

Sevgi Bulut

Fatma Okuducu

Şule Kılınç

Fatmanur Teke

Zehra Gürbüz

Hatice Zülay Alptekin

Yeni Medya ve İletişim – Derya Kaman

Cuma 15.00 – 17.00

Akif Ayrılmış

Hüsne Topal

Ali Osman Çağıl

İrem

Ayşe Nur Kaplan

Kübra Tepebaşılı

Betül Yıldız Sünbül

Merve Zencir

Beyza Ermeydan

Mine Elagöz

Cansu Avnioğlu

Oğuz Kaan Tıraş

Davut Yorgun

Rümeysa İspir

Esra Tanır

Sümeyye Gülep

Fatmagül Topak

Yasemin Köksal

Gülbahar Kazıcı

Yasin Şahin

Hatice Kübra Tepebaşılı

Zehra Bozkurt

Diksiyon – Dr. Esra Kirik

Çarşamba 17.00 – 19.00

Abdulsamet Demir

Emrah Akbulut

Adem Vurer

Esra Yüce

Ahmet Arıkmert

Fatih Denizdolduran

Alihan Balcıoğlu

Ferhat Ceren

Ayşe Müberra Kahraman

Halime Yiğit

Ayşe Nurevşan Demirci

Hatice Nur Çelebi

Ayşe Taş Oruç

Hayriye Uzun

Beyza Şerbetci

Hüseyin Aşık

Burak Bertiz

Hüseyin Us

Cuma Zincirkıran

İsmail Gümüşkılıç

Çiğdem Karaca Demir

Kevser Akman

Elif Candemir Akgün

Kübra Boyalı

Elif Korkmaz

Diksiyon – Esra Kirik

Çarşamba 13.00 – 15.00

Mahmut Sami Yıldız

Orhan Güzel

Mehmet Bahadıroğlu

Ömer Gökburun

Mehmet Besni

Ömer Öztürk

Mehmet Çam

Ramazan Görkem

Mehmet Serhat Topalca

Said Erayman

Melike Büyükçapar

Samet Yorulmaz

Menderes Çolak

Seda Bayram

Muhammet Tombul

Sümeyra Birsen Parlak

Mustafa Bakan

Tuba Orhan

Mustafa İsmet Cankara

Uğur Özel

Mustafa Kalli

Yunus Emre Tosun

Necla Akbaş

Zehra Gürbüz

Necmettin Daşcı