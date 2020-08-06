Kahramanmaraş'da KOVID-19 tedbirleri denetimi yapıldı!

İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilde gerçekleştirilen koronavirüs tedbirlerini kapsamında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun beraberinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte denetimlere katıldı.



İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilde gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katılan Coşkun, esnafları ziyaret etti, vatandaşların maske takma ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.



Gazetecilerin soruları yanıtla Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda Kahramanmaraş, koronavirüs tedbirlerinde vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla denetimlerin yapıldığını söyledi.

Denetimlerin yerinde kontrol ettiklerini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:



“Bizlerde hem denetimleri kontrol ettik hem de esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnaflarımıza tekrar pandemi süreciyle ilgili hassasiyeti anlattık. Esnaflarımızdan özellikle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun sektörler için belirlemiş olduğu prensiplere uymaları noktasında beklentilerimizi dile getirdik. Amacımız tüm vatandaşlarımızın pandemi sürecinde hassasiyet göstermeleridir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılması, sosyal mesafe korunması ve temizlik konusunda belirlenen 3 kurala azami derecede riayet etmeleridir. İnşallah vatandaşlarımızın bu duyarlılığı ve işbirliği ile bu salgın sürecini sağlıklı bir şekilde atlatırız. Sağlık için bu kurallara hepimizin riayet etmesi gerekiyor. Bizlerde bu vesile ile ilimizde esnafları ziyaret ettik. Toplu taşıma kullanan vatandaşlarımıza hassasiyetlerimiz ve onlardan beklentilerimiz anlattık. Vatandaşlara çağrım mutlaka Bilim Kurulunun belirmemiş olduğu kurallara uyalım rehavete düşmeyelim tedbiri elden bırakmayalım.”

HABER : GÖKHAN ÇALI