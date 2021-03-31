Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TGSDF Suriye’de

Ziyarette Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu AS Başkanı Şahin Hopur, Serbest Stil Güreş’te Avrupa ve Dünya Şampiyonu Harun Doğan, Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak ve Aksu Haber ekibimiz katılım sağladı.

Afrin bölgesinde birçok ziyarette bulunmayı hedefleyen heyet ilk olarak Afrin Meclis Başkan Yardımcısı Muhammet Reşit’i ziyaret etti, bir süre bölge ve spor hakkında sohbet gerçekleştirildi.

Ziyaretin ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Afrin Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed Reşit “Kahramanmaraş’tan gelen değerli heyetimize çok teşekkür ediyorum, her zaman sporun birleştirici gücüne inanıyorum ve bunu bugün bir kez daha görmüş oldum” dedi.