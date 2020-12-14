Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç: ''Maske takmamak kul hakkına girmektir''

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç Aksu Haber Muhabirine verdiği özel röportajında koronavirüs kurallarına uymayan vatandaşların manevi bir kul hakkı işlediğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 14.12.2020, 12:53 14.12.2020, 13:16
Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç: ''Maske takmamak kul hakkına girmektir''

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, “Bu Kurallar Devletinde Emri Aynı Zamanda Dininde Emridir” dedi.



Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, konuşmasına şöyle devam etti;

“MANEVİ BİR KUL HAKKI ÇOK ÖNEMLİ BİR KUL HAKKI İŞLEMİŞ OLUR”

“Bu salgınla mücadeleye hep beraber devletimizin bize emrettiği kurallar hep beraber yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bu kurallar nedir! Maske kuralı bunun yanında mesafe kuralı toplu olarak bir yerde bulunmama toplu ziyaretler ev ziyaretleri bu gibi ziyaretlerden kaçınalım. Bunlar çok önemli kurallardır yani bu salgınla mücadele etmenin bilim adamları tarafından yollarıdır yöntemleridir bunlar. Hatta bu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) de bir sünnetidir. Bir yerde Herhangi bir salgın herhangi bir hastalık olduğu zaman oraya girmeyin oradaysanız oradan dışarıya çıkmayın orayı karantinaya alın diye Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) yıllarca Yüzyıllar önce söylediği ve emrettiği yapmamızı istediği bir adettir bir sünnettir aynı zamanda. Şimdi bir insan bunlara uymadığı zaman ne yapar başka bir insanın hastalığına hastalanmasına sebebiyet verir ise manevi bir kul hakkı, çok önemli bir kul hakkı işlemiş olur.

Bir insanı Yani bir tabancayla herhangi bir silahla öldürmek ölümüne sebep olmak neyse, bu da aynen onu gibidir. Kur’an-ı Kerim'de öyledir. Yüce Rabbimiz kim bir mümini hatayla öldürürse, tamam onun cezası daha da Azdır ama bile bile öldürürse müteammiden öldürürse ve bunun cezasını çok daha ağır olduğunu Kur’an-ı Kerim bize bildirmektedir. Yani bunu bilmeden yaparsa yine cezası var yani bilmeden bir mümini Rahatsızlığına sebep olursa onun da Kur’an-ı Kerim'de karşılığı var ama bile bile olursa onun karşılığı daha da ağırdır ve çok önemli bir kul hakkıdır bundan kaçınalım bundan sakınalım.

“BU KURALLAR DEVLETİNDE EMRİ AYNI ZAMANDA DİNİNDE EMRİDİR”

İnsanımızın hastalanmasına ki hastalıkla birlikte şu anda işte hastanelerde. Devleti de yük altına sokuyoruz giden vatandaşlarımız, sağlık görevlileri bu zamanlarda Çok yoruldular onları da büyük sıkıntıya sokuyoruz her konuda yardımcı olmamız lazım insanların hastalanmaması için hem kendimizin hastalanmamız hem de insanlarında hastalanmaması için elimizden gelen bu kural bu önemli Kuralları maske-mesafe kuralına çok dikkat edelim temizlik Kuralına çok dikkat edelim hem kendimizi koruyalım hem de kardeşlerimizi koruyalım diye bu kurallara uymamız çok önemlidir bu devletinde emri aynı zamanda dininde emridir.”

Haber: Gökhan ÇALI

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