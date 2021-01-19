Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Elbistan ve Göksun ilçeleri, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2021, 10:57 19.01.2021, 11:06
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele ekipleri kırsal mahalle yollarının kapanmaması için uğraş verirken ilçe belediyeleri de karla mücadele çalışmaları yapıyor.
Elbistan merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken ilçede mini kar küreme makinaları ilk kez kullanılarak kaldırımlardaki karlar temizlendi.
Göksun'da da belediye ekipleri cadde ve sokaklarda hayatın olumsuz etkilememesi yoğun çaba sarf ediyor.
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