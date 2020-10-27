Kahramanmaraş İtfaiye Eğitim Merkezi, Türkiye’ye örnek oluyor!
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi, Türkiye’ye örnek oluyor. Şanlıurfa ve Mersin Büyükşehir Belediyelerinden gelen ekip oluşturulan merkezi çok beğendiklerini ifade etti.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2020, 17:19 27.10.2020, 17:22
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim Merkezi (KABİTEM) Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret eden Şanlıurfa ve Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yaptıkları incelemenin ardından merkezi çok beğendiklerini ifade etti. Eğitim parkurlarında bilgiler alan yetkililer, aynı standartlarda merkez kurma girişimlerine başlayacaklarını belirtti.
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