Kahramanmaraş Jandarma'dan operasyon!

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklama ise şu şekilde;

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde, (15) gram Kubar esrar maddesi ve kâğıt içerisine sarılı tütün ile karıştırılmış olduğu değerlendirilen (5) gram kubar esrar, (1) adet esrar öğütmeye yarayan aparat, kutu içerisinde (8) adet ekstazi olduğu değerlendirilen madde, (1) adet P114 G19C ibareli 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait (11) adet mermi, (6) adet dolu kartuş, (1) Adet Gerber ibareli (30) cm uzunluğunda kasatura, (1) adet el yapımı 35 cm uzunluğunda kasatura ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgisi bulunan C.K.(E-24), O.G.(E-33), O.K.(E-34) isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.