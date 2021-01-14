Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, Elbistan’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal Elbistan’da parti teşkilatı, kaymakamlık, belediye ziyaretlerinin yanı sıra esnafları gezerek hal ve hatırlarını sordu.

Sezal’ın Elbistan’da ki ilk durağı partisinin ilçe teşkilatı oldu. İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve partililer tarafından karşılanan Sezal, parti binasında yapılan toplantıya katıldı. Belediye Başkanı Gürbüz ve Milletvekili Sezal partililere seslendi, toplantının son bölümünde ise vatandaşların sorun ve talepleri dinlendi. Sezal beraberindeki heyet ile Kaymakam Özkan Demir’i de makamında ziyaret etti. ilçede devam eden yatırımlar ve şehrin ihtiyaçları istişare edildi. Cihat Sezal beraberindeki heyet ile Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü de makamında ziyaret etti.

Başkan Gürbüz, belediye çalışmaları hakkında bilgi aktarıp, Sezal’e hediye takdim etti. Sezal beraberinde ilçe başkanı Ahmet Tıraş Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve partililerle birlikte ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Aksu Habere açıklama yapan Tıraş, Gürbüz ve Sezal günün değerlendirmesini yaptı.