Kahramanmaraş önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı

Bu çerçevede yerelde kamu kanım ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin kadına yönelik şiddete ilişkin politika ve hizmet uygulamalarını, iş birliğini geliştirmesi ve bu doğrultuda kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı hazırlanması hedeflenmekte.

Bu kapsamda yürütülen kadına yönelik şiddete ilişkin haritalama, çalıştaya ilişkin bilgi vermek, yerel temsilcilerin görüş ve önerilerini almak üzere Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi koordinesinde bir otelde “Birlikte Varız Programı” çalıştayı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen burada yaptığı açıklamada belediye olarak bu tür programların her zaman destekçisi olduklarını dile getirdi.

NDI proje koordinatörü Bahar Özden ise Kadına yönelik şiddete karşı yerelde belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerel aktörler arasındaki iş birliğinin artırılması amacıyla böyle bir çalıştay düzenlediklerini ifade etti.