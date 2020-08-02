Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç’dan Bayramda piknik uyarısı!

Kurban bayramını yaşadığımız şu günlerde yangın konusunda tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, vatandaşlara, yakılan ateşlerin söndürülmesi ve görülen en ufak yangında bile ihbar etmeleri konusunda uyardı

Konuşmasının devamında Koç, anız yangınlarına da değindi.