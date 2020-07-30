Kahramanmaraş'ta 100 adet küçükbaş hayvan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı!

Kahramanmaraşlı bir hayırseverin Türk kızılayına bağışladığı 100 adet küçükbaş hayvan ihtiyaç sahipleine ulaştırıldı.





Dulkadiroğlu Kızılay Şube Başkanı Gürcan Gürbüz, bu bayramda kurban kesmeyen ailelere, hayırseverlerin yardımını ulaştırarak muhtaç ailelerin kurban kesmesine vesile oldu.





Dulkadiroğlu Kızılay Şube Başkanı Gürcan Gürbüz, kurban bayramında hiçbir insanın bayram sevincinden yoksun olmaması için gayret göstererek çalışmalar tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.





Başkan Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti;

“İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamımızın yaklaşık 100 adet kurban bağışını dağıtmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Kızılay bayrağı altında mübarek kurban bayramında hiçbir insanımızın mahzun, mağdur bayram sevincinden yoksun olmaması için gayret göstererek, onlarla dayanışma içerisinde olmak, hem insani hem de vicdanı ve manevi görevimizdir. Kızılaya bağış yaparak sizde iyiliğe ortak olabilirsiniz. Ben bu vesileyle birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde göreceğimiz nice bayram diliyorum. Aziz milletimizin mübarek kurban bayramını kutluyor hayırlı bayramlar diliyorum.”









