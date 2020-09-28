Kahramanmaraş'ta 5 yılda 500 bin fidan dikilecek

Kipaş Holding ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalanması amacıyla şirket binasında tören düzenlendi.



Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, törende yaptığı konuşmada, ağaç dikiminin kente çevresel anlamda büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.





Fidan dikiminin önemine değinen Coşkun, şöyle konuştu:



"İnşallah bu çevreye verilen destek hem sanayicilerimiz için hem de gelecek nesillerimiz için önemli bir kazanım olacaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte Orman Bölge Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde fidanları ilimizde uygun yerlerde toprakla buluşturup, ilimizin küresel anlamda daha ileriye taşınması için hep birlikte gayret göstereceğiz."





Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise ağaçladırma yapılacak alanın yaklaşık 3 bin dekara tekabül ettiğini belirterek, "İlk yıl Başkonuş yaylasındaki ağaçlandırma sahalarımıza dikim yapacağız. Ondan sonraki her yıl ağaçlandırma sahalarımızda fidanları toprakla buluşturacağız" dedi.



Koç, proje kapsamında yöreye ve iklime uygun türler tercih ettiklerini belirterek, ilk fidanların kasım ayında dikileceğini sözlerine ekledi.



- 5 milyon liralık proje





Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz de projenin 5 milyon lira değerinde olduğunu söyledi.

Çevre ve sanayicilik üzerine konuşmak istediğini ifade eden Öksüz, şöyle devam etti:

"Bir kere çevreyi kirletmeyen hiçbir sanayi kuruluşu olmaz ama bizim sanayileşmeye de ihtiyacımız var, doğaya da ihtiyacımız var. Biz sanayileşirken mümkün olduğu kadar çevremizi de az kirleteceğiz. Bunun için zaten devlet her sanayi kuruluşu için ayrı bir ölçü vermiş, demiş ki 'havayı şu kadar, suyu şu kadar kirletebilirsin' diye. Biz sanayiciler olarak üretim yapıyoruz, ihracat yapıyoruz, vergi veriyoruz diye bunlara uymamazlığı bahane edemeyiz. Bunlara kesinlikle uymamız lazım. Artık bu dönemde bu konuda müşterilerimiz de çok bilinçli. Bir ürünü satın alırken 'Bu ürünü üretirken çevreyi ne kadar kirlettin' diye soruyorlar."

Öksüz, çevre konusunda sanayicilerin çok duyarlı olmak zorunda olduklarının altını çizerek, kendilerinin de şirket olarak sorumluluklarının bilincinde hareket edip, çevreyi korumak adına en son teknolojiyi uyguladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz arasında protkol imzalandı.

Protokol kapsamında, Orman Bölge Müdürlüğünün ağaçlandırma sahalarına her yıl 100 bin adet olmak üzere 5 yılda 500 bin fidan dikimi yapılacak.