Kahramanmaraş'ta 82 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik kısıtlama nedeniyle Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin denetimi arttı.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2021, 10:22
Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik kısıtlama nedeniyle Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin denetimi arttı.
Ülke geneli 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai harcayan emniyet güçleri ise denetimleri sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte, trafiğin yoğun olduğu noktalarda uygulama alanları oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik polisleri sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrollerinin yanı sıra, izin belgelerini saati saatine incelemeye aldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin Pazartesi gününe kadar yoğun bir şekilde devam edeceği öğrenildi.
22°
açık
Namaz Vakti 23 Nisan 2021
|İmsak
|04:12
|Güneş
|05:40
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|34
|72
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|34
|66
|4. Trabzonspor
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Hatayspor
|34
|53
|7. Gaziantep FK
|34
|51
|8. Sivasspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Göztepe
|35
|47
|11. Rizespor
|34
|42
|12. Antalyaspor
|35
|42
|13. Konyaspor
|34
|41
|14. Ankaragücü
|34
|38
|15. Malatyaspor
|34
|37
|16. Kasımpaşa
|35
|37
|17. Başakşehir
|34
|36
|18. Kayserispor
|34
|35
|19. Erzurumspor
|35
|34
|20. Gençlerbirliği
|34
|32
|21. Denizlispor
|34
|27
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|31
|61
|4. Altay
|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|31
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|31
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|32
|59
|4. Chelsea
|32
|55
|5. West Ham
|32
|55
|6. Tottenham
|33
|53
|7. Liverpool
|32
|53
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|32
|46
|11. Aston Villa
|31
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|32
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|32
|34
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|32
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|32
|73
|2. Real Madrid
|32
|70
|3. Barcelona
|31
|68
|4. Sevilla
|32
|67
|5. Real Sociedad
|32
|50
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Granada
|31
|42
|9. Osasuna
|32
|40
|10. Athletic Bilbao
|31
|38
|11. Levante
|32
|38
|12. Celta de Vigo
|32
|38
|13. Cádiz
|32
|36
|14. Valencia
|32
|35
|15. Getafe
|32
|31
|16. Deportivo Alaves
|32
|30
|17. Real Valladolid
|31
|28
|18. Huesca
|32
|27
|19. Elche
|32
|27
|20. Eibar
|32
|23
Günlük GazetelerTümü