Kahramanmaraş'ta acur hasadı da başladı!

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikle Kahramanmaraş’ta turşu telaşı da başladı.

Turşuların vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi de acur.

Kahramanmaraş’ta acur hasadı sezonun son demlerinde hummalı bir şekilde devam ediyor.

Arazide hasat çalışmalarını gözlemleyen Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, devam eden hasat ile ilgili bilgiler verdi.

Yaklaşık 4 ton acur ve salatalık hasat edildiğini kaydeden Çetinkaya, üründe rekoltenin yüksek ama fiyatının düşük olması çiftçinin emeğini karşılamadığını ifade etti.