Kahramanmaraş'ta atık pil toplayan okullara ödül!

Dulkadiroğlu Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliğiyle yoğun bir şekilde atık pil toplayan okullara çeşitli spor hediyeleri verdi.

KAHRAMANMARAŞ 31.10.2021, 11:59
Kahramanmaraş'ta atık pil toplayan okullara ödül!

Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede bir çok çevre projesine imza atan Dulkadiroğlu Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliğiyle atık pil toplayan okulları ödüllendirdi. Her yıl gerçekleştirilen ödül dağıtım programı, pandemi dolayısıyla 2020 yılında ertelenmişti. Geçtiğimiz yılın hediyelerini dağıtan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, bu yıl Kahramanmaraş’ta rekor düzeyde pil toplayan Dulkadiroğlu İlkokulu oldu. Yine yoğun bir şekilde pil toplayan 5 Nisan Ortaokulu’da spor malzemeleriyle ödüllendirildi. Dulkadiroğlu İlkokulu öğrencilerine masa tenisi seti hediye eden Dulkadiroğlu Belediyesi, 5 Nisan Ortaokulu, Yaşar Gölcü İlkokulu, Hacı Osman Arıkan İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine de çeşitli spor malzemeleri verdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Sıfır Atık konusuna çok büyük önem veriyoruz. Bu önem çerçevesinde özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı teşvik etme adına çeşitli çalışmalara katılıyoruz. Bunlardan bir tanesi de atık pil toplama konusudur. Bu konuda çocuklarımızı teşvik etme adına çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğiyle ortaklaşa bu kapsamda bir hediye organizasyonu yaptık. Şuanda hediyeler okullarımıza iletildi. Bu yıl ve sonrasında da aynı şekilde bu ödüllendirme çalışmaları devam edecek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Sıfır Atık konusunda bilinçlenmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

#Dulkadiroğlu Belediyesi #Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
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