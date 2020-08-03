Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle oynayan çocuk kardeşini yaraladı

Alınan bilgiye göre, M.D. (9), babası ve kız kardeşi D.D. (4) ile kırsal Atmalıkaşanlı Mahallesi'nin Kırık mevkisinde hayvan otlattığı sırada av tüfeğiyle oynamaya başladı.

M.D'nin elindeki av tüfeğinin bu sırada ateş alması sonucu kardeşi D.D. yaraladı.

Özel araçla otlak alandan indirilen D.D. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan D.D. buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.