Kahramanmaraş'ta balkoncu hırsız polisten kaçamadı!
Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla geceleri balkon ve penceresini açık tutan vatandaşların şarja takılı cep telefonlarını çalan şüpheli polisin özverili çalışması sayesinde kısa sürede tespit edilerek yakalandı.
Kahramanmaraş'ta, balkonda yatan vatandaşların cep telefonlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde evlerde meydana gelen cep telefonu hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve mağdurların ifadesine başvuran ekipler, balkonlara tırmanarak uyuyan ev sakinlerinin cep telefonunu alan kişinin H.B. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası H.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlının, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yakışıklı çıkartın beni cezaevinden çıkınca görüşürüz." dedi.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
|İmsak
|03:29
|Güneş
|05:13
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:35
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Burnley
|35
|50
|10. Tottenham
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Granada
|35
|50
|10. Athletic Bilbao
|35
|48
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24