Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Kavlaklı Mahallesi'nde otlamak için arazideki sulak alana giren bir inek buradaki bataklığa saplandı.

İneğin bataklıktan çıkaramayan sahibi, durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla bataklığın bir bölümünü temizleyip ineği saplandığı yerden çıkardı.

İnek daha sonra sahibine teslim edildi.