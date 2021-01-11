Kahramanmaraş'ta bir kadın silahla eşini yaraladı
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2021, 19:18
Alınan bilgiye göre, bir süredir evli olan H.Ç. ile A.Ç. arasında merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde sokakta tartışma çıktı.
Tartışma sırasında H.Ç, kocası A.Ç'ye tabancayla çok sayıda ateş açtı.
Mermilerden bazılarının isabet etmesiyle yaralanan A.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
H.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada, H.Ç'nin, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi A.Ç. ile tartıştığı iddia edildi.
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