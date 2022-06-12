Kahramanmaraş'ta boksöre sopalı saldırı!
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir boksörün uğradığı sopalı saldırı sonucu yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta boksör O.Y. ile husumetlisi Z.G. ile yanındaki 6 kişi arasında çıkan sopalı kavgada O.Y'nin yaralanması ile ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.G, T.G, Ş.G, O.G, M.G. ve S.K. tutuklandı.
Bu arada yaralı O.Y'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.
O.Y'nin şüpheli şahıslar tarafından sopalarla vurularak yaralanması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. O.Y'nin bulunduğu iş yeri kapısını tutarak şüphelilerin içeriye girmesini engellemeye çalıştığı, zanlıların kapıyı zorlayarak içeriye girdiği ve kavga anında yere düşen O.Y'ye saldıran kişilerin ellerindeki soplarla vurduğu görüntüye yansıyor.
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