Kahramanmaraş'ta dut sezonu açıldı!
Kahramanmaraş’ta ilklerin öncüsü Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hizmete sunulan ‘Dut Satış Noktası’nda, mevsimin gelmesiyle dut ve yöresel ürün satışları başladı.
KAHRAMANMARAŞ 22.05.2021, 11:17 22.05.2021, 11:36
Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Pınarbaşı mahallesine kazandırılan Dut Satış Noktasında mevsimin gelmesiyle dut ve yöresel ürün satışları başladı.
Dut meyvelerinin olgunlaşmaya başlamasıyla dut satıcıları, yaklaşık 27 yıldır vatandaşlara siyah ve beyaz dut satarak geçimlerini sağlıyor.
Dutlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar burada dut şerbetine, reçeli, pekmezine ve ürünün kendisine yoğun ilgi gösteriyor.
Bu sene dutlardan verim aldıklarını belirten satıcılar müşterilerini beklediklerini söyledi.
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