Kahramanmaraş'ta engelli vatandaşın babasının mezarına ulaşabilmesi için özel yol yapıldı!

Elbistan’da bedensel engelli Orhan Özdoğan’ın kovid-19 nedeni ile kaybettiği babası Malik Özdoğan’ın Yunus Emre Mahallesi Hocazade Mezarlığındaki mezarına akülü aracı ile ulaşabilmesi için talep ettiği yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılarak kilit parke döşemesi yapılıp, Özdoğan’ın babasının mezarına ulaşması sağlandı.

Bedensel ve konuşma engelli Orhan Özdoğan, akülü aracı ile babasının mezarına gidebilecek yol bulamayınca büyükşehir belediyesine müracaat etti.

Talep kısa süre içinde değerlendirmeye alındı. Orhan’ın babasının mezarına ulaşabilmesi için duvar dibindeki toprak alan düzlenip kilit parke kaplaması yapılarak akülü aracın gidebileceği bir yol haline getirildi.

Çalışmaların tamamlanmasını ardından Orhan’a babasının mezarına ulaşabileceği haberi verildi. Daha önce uzaktan seyretmek ve dua etmek zorunda olan Orhan, aracına binerek babasının mezarına ulaştı. Dualarını mezarı başında yaptı.

Talebini kısa süre içerisinde değerlendirerek kendisi için yol yapan ekiplere teşekkür eden Orhan Özdoğan: “Daha önce yol olmadığı için gelemeyip uzaktan dua ediyordum. Çok zorluk yaşadım ama sağ olsun ilgilendiler, teşekkür ediyorum. Artık sıkıntı kalmadı, yapanların eline sağlık. İki üç günde bir babamın mezarına geliyorum ” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkan Vekili Fatih Erbilen’de: “Malik Özdoğan adlı vatandaşımız Hocazade Mezarlığı’na defnedilmesinin ardından, engelli olan oğlu Orhan babasının mezarına ulaşamadığı için yol yapılmasını talep etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanımız Hayrettin Güngör’ün olayı öğrenmesi ve talimat vermesiyle birlikte, mezarlıkta Orhan’ın akülü aracı ile babasının mezarına ulaşabilmesinin önünde engel olan bütün engelleri kaldırmak için çalışma başlattık. Kısa süre içinde toprak alan düzlenip parke taşı döşenerek Orhan için özel yol yapıp babasının mezarına rahat bir şekilde ulaşımını sağladık” ifadelerini kullandı.