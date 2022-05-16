Kahramanmaraş'ta engellilerin bir günlük askerlik heyecanı!

2. Zırhlı Tugay Komutanlığı General Mehmet Hayri Tarhan Kışlası’nda düzenlenen temsili askerlik töreninde, saygı duruşunun yapılması ve istiklal marşımızın okunmasının ardından engelli askerlerimiz, platforma asılan Şanlı Türk Bayrağı huzurunda silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, askerliğin kutsiyetine vurgu yaparak, 1 günlüğüne temsili askerlik yapan engellilerimizi tebrik etti.

Engelli Askerler ve aileleriyle yakından ilgilenen Vali Coşkun ise ailelerimizle yaptığı hasbihalde, “Bugün Engelli kardeşlerimiz için tertip edilen Temsili Askerlik törenine katılım sağlayarak, engelli kardeşlerimizin heyecanlarına ortak olmaya çalıştık. Engelli Askerlerimiz de verilen görevleri ve eğitimleri en iyi şekilde uygulayarak askerlik için hiçbir şeyin engel tanımayacağını bir kez daha herkese ispat ettiler. Bu vesileyle uygulamanın icra edilmesinde emeği olanlara şükranlarımı sunuyor, engelli kardeşlerimize de bir ömür boyu aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum, dedi.

Engelli askerler Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri tarafından yemin töreni sonrasında terhis belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Temsili Askerlik Törenine engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin yanı sıra, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile askeri personel katıldı.