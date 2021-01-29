Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2021, 15:51
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için çalışma yürüttü
Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf dükkanlarının önünü temizlerken, karın keyfini yaşayan çocuklar da kartopu oynadı.
Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Polis ve jandarma ekipleri de yağış nedeniyle şehrin giriş çıkışları başta olmak üzere ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.
4°
hafif yağmur
Namaz Vakti 29 Ocak 2021
|İmsak
|06:08
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:35
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|20
|40
|3. Leicester City
|20
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Everton
|18
|33
|8. Chelsea
|20
|30
|9. Arsenal
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Wolverhampton
|20
|23
|14. Crystal Palace
|20
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|19
|13
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13