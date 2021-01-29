Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için çalışma yürüttü

Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf dükkanlarının önünü temizlerken, karın keyfini yaşayan çocuklar da kartopu oynadı.

Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Polis ve jandarma ekipleri de yağış nedeniyle şehrin giriş çıkışları başta olmak üzere ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.