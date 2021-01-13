Kahramanmaraş'ta gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi’nde, gasp girişiminde bulunan 2 şahıs, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre şahıslar, gece saatlerinde iki ayrı iş yerinde Gasp Girişimi sırasında, bölgede devriye gezen bekçiler tarafından durum fark edildi.

Ekipleri gören şahıslar olay yerinden kaçarken, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Şahısların üstlerinden ise kesici alet ve gasp ettikleri malzemeler çıktı.

Olay yerinde gasp edilen otopark görevlisi Can Ş. (20) bıçak çekilmesi ve tehdit sonucu cebindeki parayı verdiğini söyledi.

Şahısların emniyetteki işlemleri hala sürüyor.