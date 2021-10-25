Kahramanmaraş'ta geleceğin öğretmenleriyle anlamlı etkinlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir grup üniversite öğrencisiyle birlikte anlamlı bir çalışmaya imza attı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen etkinlikte, Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören gençler Menzelet Mesire Alanı’ndaki gelişigüzel atılmış atıkları topladı. Yeşil üniformaları giyerek muhtelif türde plastiklerden, ambalaj atıklarına kadar onlarca torba atığı temizleyen öğrenciler, “Temiz Çevre, Temiz Kahramanmaraş” mesajı verdi