Kahramanmaraş'ta gizli oyun yerlerine şok baskın: 34 şahsa 107 bin TL ceza kesildi
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerin pandemi kuralları ve kumar denetimi kapsamında belirlediği 3 ayrı gizli oyun yerine yapılan şok baskında 34 şahıs yakalandı, toplamda 107 bin 100 TL para cezası kesildi.
Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetin yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri özellikle geceleri gizli yer ayarlayarak toplu halde yasaklı oyun oynayanlara yönelik de çalışma yaptı.
Bu kapsamda yapılan çalışmada şehrin farklı yerlerinde yasaklı oyun oynanan 2’si güvenlik Kamerası ile kontrol edilen 3 yer tespit edildi. Tespit edilen 3 ayrı adrese de polis şok baskın düzenledi.
Baskınlarda 34 şahıs yakalandı, çok sayıda iskambil kağıdı ve yazboz kağıtları ele geçirildi.
Polis 34 şahsa kişi başı 3 bin 150 TL’den toplam 107 bin 100 TL ceza yazarak gerekli yasal işlemi yaptı. 3 işyerinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi.
Öteyandan yakalanan şahıslardan 2’si hakkında çeşitli suçlardan arama kaydının olduğu ve adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.
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