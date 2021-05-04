Kahramanmaraş'ta hem yasağı ihlal ettiler hem parkta silahla havaya ateş ettiler



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında kent genelinde uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, Akçakoyunlu Mahallesi'nde bulunan Murat Yıldız Parkı'nda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Nursultan Nazarbayev Bulvarı'nda parktan hızlıca uzaklaşmaya çalışan bir otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede otomobil içerisinde bulunan 4 şüphelinin, parkta silahla ateş ettiği belirlendi.

Ekiplerce otomobilde yapılan aramada, bir pompalı tüfek, 2 tabanca ile 3 kesici alet ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanırken, parkta silahla ateş etmelerinden dolayı da adli işlem yapıldığı öğrenildi.