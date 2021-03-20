Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2021, 21:35
Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'ne hurda satın almak için gelenlerle mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgaya karışanlar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine mukavemet gösterdi.
Olay yerine takviye ekiplerin de sevk edilmesinin ardından kavgayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
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