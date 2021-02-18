Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta kamyonetle karda mahsur kalan baba ve iki çocuğunun yardımına jandarma ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.
KAHRAMANMARAŞ 18.02.2021, 23:17
Devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, içinde baba ve iki çocuğunun bulunduğu kamyonetin, Ahir Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi mevkisinde kar ve tipiden dolayı mahsur kaldığını fark etti.
Ekipler kara saplanan aracı, bölgeye çağırılan Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Baba Tayfun Saygılı, kendilerine destek olan jandarma ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan, Göksun ilçesinde de aşırı kar yağışı sonrası yolların kapanması sonucu mahsur kalan çöp toplama aracında görevli belediye temizlik personeli de jandarma trafik ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.
-1°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Şubat 2021
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|51
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|24
|51
|4. Trabzonspor
|24
|45
|5. Alanyaspor
|24
|42
|6. Hatayspor
|24
|39
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|24
|37
|9. Antalyaspor
|24
|32
|10. Malatyaspor
|24
|30
|11. Göztepe
|24
|29
|12. Sivasspor
|23
|28
|13. Konyaspor
|23
|27
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Kasımpaşa
|24
|26
|16. Kayserispor
|24
|25
|17. Erzurumspor
|24
|25
|18. Başakşehir
|24
|24
|19. Gençlerbirliği
|23
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|24
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|21
|47
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|21
|38
|5. Ankara Keçiörengücü
|21
|37
|6. Tuzlaspor
|21
|37
|7. Altınordu
|21
|37
|8. Altay
|21
|35
|9. Bursaspor
|21
|31
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|21
|25
|13. Balıkesirspor
|21
|20
|14. Menemen Belediyespor
|21
|20
|15. Boluspor
|21
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|21
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|24
|56
|2. M. United
|24
|46
|3. Leicester City
|24
|46
|4. Chelsea
|24
|42
|5. West Ham
|24
|42
|6. Liverpool
|24
|40
|7. Everton
|23
|37
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Arsenal
|24
|34
|11. Leeds United
|23
|32
|12. Wolverhampton
|24
|30
|13. Southampton
|23
|29
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Burnley
|24
|27
|16. Brighton
|24
|26
|17. Newcastle
|24
|25
|18. Fulham
|24
|19
|19. West Bromwich
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|22
|55
|2. Real Madrid
|23
|49
|3. Barcelona
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|23
|38
|6. Villarreal
|23
|36
|7. Real Betis
|23
|33
|8. Granada
|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Athletic Bilbao
|22
|28
|11. Levante
|23
|28
|12. Osasuna
|23
|25
|13. Valencia
|23
|24
|14. Getafe
|23
|24
|15. Cádiz
|23
|24
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
|19. Elche
|21
|18
|20. Huesca
|23
|16