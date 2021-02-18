Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı

Devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, içinde baba ve iki çocuğunun bulunduğu kamyonetin, Ahir Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi mevkisinde kar ve tipiden dolayı mahsur kaldığını fark etti.

Ekipler kara saplanan aracı, bölgeye çağırılan Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Baba Tayfun Saygılı, kendilerine destek olan jandarma ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Göksun ilçesinde de aşırı kar yağışı sonrası yolların kapanması sonucu mahsur kalan çöp toplama aracında görevli belediye temizlik personeli de jandarma trafik ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.