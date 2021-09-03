Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kask kullanımına dikkat çekilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Emniyet Müdürü Bilal Erdem'in de katıldığı programda, 5 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi. Sürücülere bilgilendirici broşür dağıtan Erdem, güvenli sürüş için kask takmaları uyarısında bulundu.

Motor kuryelik yapan Veli Taşdemir ise kask için emniyet görevlilerine teşekkür etti.