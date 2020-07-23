Kahramanmaraş'ta orman yangını!

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter, 11 arazöz ve 50 işçiyle müdahale etti.



Alevler ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle çevredeye yayılmadan kontrol altına alındı.





Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.



Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan Gaziantep’in Nizip ilçesinde yangın meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 dozer ve yaklaşık 20 kişilik ekip sevk edildi.

Hava ve karadan yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.