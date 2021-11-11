Kahramanmaraş'ta pamuk deposunda yangın

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde pamuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çalışanlar, alevlerin deponun diğer kısımlarına sıçramaması için iş makineleriyle pamukları dışarı taşıdı.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat çalışmayla kontrol altına aldığı yangında depodaki pamuklar zarar gördü.