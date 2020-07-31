Kahramanmaraş'ta Polis, aranan 43 şüpheliyi yakaladı,26'sı tutuklandı
Kahramanmaraş Polisi aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada çoğunluğu hapis cezası ile aranan toplam 43 şüpheliyi yakaladı.Yakalanan 43 şüpheliden 26'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların saklanabileceği adreslere yönelik baskın gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 43 şahıs tespit edilip yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, Öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, kasten öldürme suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu, sahtecilik gibi suçlardan 1 ile 6 yıl arası hapis cezası ile aranan 10 kişi, farklı suçlardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 16 kişi, yakalama kararı ile aranan 17 kişi yakalandı.
Yakalanan 43 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 26'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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