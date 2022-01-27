Kahramanmaraş'ta polis sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Kentin belirli bölgelerine yem ve mama bırakan polis ekipleri, faaliyet sırasında karşılaştıkları kedi ve köpekleri de elleriyle besledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Sağlim Cebeloğlu uygulamanın mevsim şartları doğrultusunda devam edeceği belirtildi.