Kahramanmaraş'ta polis sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Ekipler Soğuk kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2022, 13:26
Kentin belirli bölgelerine yem ve mama bırakan polis ekipleri, faaliyet sırasında karşılaştıkları kedi ve köpekleri de elleriyle besledi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Sağlim Cebeloğlu uygulamanın mevsim şartları doğrultusunda devam edeceği belirtildi.
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