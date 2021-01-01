Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler başladı!

Ekipler kentin en işlek caddelerinde denetim noktaları oluşturarak kısıtlamada halkın huzuru ve güvenliği için nöbet tutmaya başladı.

Kısıtlamada sokağa çıkanlara denetim yapan ekipler izni olmayan vatandaşlar hakkında işlem yaptı.

Polis ekipleri araçlara yılbaşı dolayısıyla alkol denetimi de gerçekleştirdi.