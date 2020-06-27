Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sebebiyle, saat 09.30 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar 6 saatlik yasağın ardından sokaklara akın ettiler.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2020, 17:06 27.06.2020, 18:25
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Sokağa çıkma yasağı sonrası Kahramanmaraşlı vatandaşlar caddeleri ve sokakları boş bırakmadı.
Vatandaşlar bu kez maske takmayı ve sosyal mesafe kuralına uymayı ihmal etmedi.
Kentte cadde ve sokakların yanı sıra trafikte de yoğunluk yaşandı.
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