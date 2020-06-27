Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti!

Sokağa çıkma yasağı sonrası Kahramanmaraşlı vatandaşlar caddeleri ve sokakları boş bırakmadı.

Vatandaşlar bu kez maske takmayı ve sosyal mesafe kuralına uymayı ihmal etmedi.

Kentte cadde ve sokakların yanı sıra trafikte de yoğunluk yaşandı.