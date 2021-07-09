Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde 92 kişi yakalandı

Polis ekipleri bircok adreste eş zamanlı operasyon yaparak bir çok suçtan araması olan şahısları yakaladı. Yakaladığı şahıslardan hakkinda 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.B. (52), 13 Yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Y.(41) ve 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V. B. (34) ninde aralarında bulunduğu 59 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 33 kişinin ise islemleri için Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin etkili bir şekilde devam ettirileceği öğrenildi.