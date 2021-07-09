Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde 92 kişi yakalandı
Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son bir haftada hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 92 şahsi yakaladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2021, 23:27
Polis ekipleri bircok adreste eş zamanlı operasyon yaparak bir çok suçtan araması olan şahısları yakaladı. Yakaladığı şahıslardan hakkinda 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.B. (52), 13 Yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Y.(41) ve 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V. B. (34) ninde aralarında bulunduğu 59 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 33 kişinin ise islemleri için Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin etkili bir şekilde devam ettirileceği öğrenildi.
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