Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olarak silahlı eylemlere katıldığı tespit edilen 3 kişinin Türkoğlu ve Onikişubat ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda H.S, M.N. ve A.H. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.