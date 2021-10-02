Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerine "UYUMA" projesi tanıtıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi" (UYUMA) Afşin ilçesinde üniversite öğrencilerine tanıtıldı.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2021, 15:17
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Meslek Yüksekokulu bahçesinde stant açan Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere uyuşturucu ile mücadele kapsamında hazırlanan mobil uygulamanın nasıl ve hangi durumlarda kullanılması gerektiğini anlattı.
Uyuşturucu ile mücadelede herkese önemli görev sorumluluk düştüğünü belirten ekipler, öğrencilerin akıllı telefonlarına indirebildikleri UYUMA isimli mobil uygulama ile sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını butona basıp polise bildirebileceklerini söyledi.
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