Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 18.08.2021, 18:40
Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Nurhak karayolunda uygulama yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler tarafından yapılan aramada 153 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K ile İ.E.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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