Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2021, 09:48 10.05.2021, 13:38
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Ö.Ç'ye ait plakası açıklanmayan aracı kent girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 519 sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar maddesi, av tüfeği, 199 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 620 lira ve 2 bin 600 dolar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
26°
açık
Namaz Vakti 10 Mayıs 2021
|İmsak
|03:45
|Güneş
|05:21
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:37
|Yatsı
|21:05
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|79
|3. Galatasaray
|38
|78
|4. Trabzonspor
|38
|67
|5. Hatayspor
|38
|60
|6. Sivasspor
|38
|59
|7. Alanyaspor
|38
|57
|8. Gaziantep FK
|38
|55
|9. Karagümrük
|38
|54
|10. Göztepe
|38
|51
|11. Konyaspor
|38
|48
|12. Rizespor
|38
|45
|13. Malatyaspor
|38
|44
|14. Başakşehir
|38
|44
|15. Kasımpaşa
|38
|43
|16. Antalyaspor
|39
|43
|17. Kayserispor
|38
|40
|18. Ankaragücü
|38
|38
|19. Erzurumspor
|39
|37
|20. Gençlerbirliği
|38
|35
|21. Denizlispor
|38
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|35
|80
|2. M. United
|34
|70
|3. Chelsea
|35
|64
|4. Leicester City
|35
|63
|5. West Ham
|35
|58
|6. Liverpool
|34
|57
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|34
|55
|9. Arsenal
|35
|52
|10. Leeds United
|35
|50
|11. Aston Villa
|34
|48
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|34
|41
|14. Newcastle
|35
|39
|15. Brighton
|35
|37
|16. Southampton
|34
|37
|17. Burnley
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|35
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|35
|77
|2. Real Madrid
|35
|75
|3. Barcelona
|35
|75
|4. Sevilla
|35
|71
|5. Real Sociedad
|35
|56
|6. Villarreal
|35
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Celta de Vigo
|35
|47
|9. Athletic Bilbao
|35
|46
|10. Granada
|34
|45
|11. Cádiz
|35
|43
|12. Osasuna
|35
|41
|13. Valencia
|35
|39
|14. Levante
|35
|39
|15. Getafe
|35
|34
|16. Deportivo Alaves
|35
|32
|17. Real Valladolid
|35
|31
|18. Huesca
|35
|30
|19. Elche
|35
|30
|20. Eibar
|35
|29
Günlük GazetelerTümü