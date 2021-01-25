Kahramanmaraş'ta uyuşturucudan 14 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince yapılan 7 ayrı olayda, 14 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2021, 20:55
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonlar neticesinde, 7 ayrı olayda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle birlikte, M.Ö. (28), M.B. (30), S.Ö. (22), A.Ö (31), A.K. (25), G.B. (19), F.K. (43K), A.S. (36E), M.A (44E), E.K (30), M.T (32), H.D (30), O.E (61), G.Y. ile (40) yakalandı.
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