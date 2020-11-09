Kahramanmaraş'ta vatandaşlar tedbirlere ilk günkü gibi dikkat ediyor mu?

Vaka sayılarının artması ve etrafımızdaki COVID-19 halkasının giderek daralması vatandaşları tedirginleştiriyor

Koronavirüs’ün de ilk çıktığı zamanlardan itibaren Hes Uygulamasına bakıldığında, Kahramanmaraş’a ait alanda kırmızı rengin kabarıklaştığı görülüyor.

Peki vatandaşlar aldıkları tedbirlere ilk günkü gibi dikkat ediyor mu?