Kahramanmaraş'ta vatandaşlar tedbirlere ilk günkü gibi dikkat ediyor mu?

Tehlike çanlarının çaldığı Kahramanmaraş’ta koronavirüs vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 09.11.2020, 18:11
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar tedbirlere ilk günkü gibi dikkat ediyor mu?

Vaka sayılarının artması ve etrafımızdaki COVID-19 halkasının giderek daralması vatandaşları tedirginleştiriyor

Koronavirüs’ün de ilk çıktığı zamanlardan itibaren Hes Uygulamasına bakıldığında, Kahramanmaraş’a ait alanda kırmızı rengin kabarıklaştığı görülüyor.

Peki vatandaşlar aldıkları tedbirlere ilk günkü gibi dikkat ediyor mu?

#Kahramanmaraş #koronavirüs #Aksu Tv #aksu tv haber #HES kodu
Yorumlar (0)
17°
açık
Namaz Vakti 09 Kasım 2020
İmsak 05:36
Güneş 06:59
Öğle 12:21
İkindi 15:09
Akşam 17:33
Yatsı 18:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Başakşehir 8 13
5. Karagümrük 8 12
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Antalyaspor 8 9
14. Göztepe 7 8
15. Sivasspor 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 8 18
2. İstanbulspor 8 17
3. Samsunspor 9 16
4. Adana Demirspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 9 15
6. Altınordu 8 14
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 8 5
16. Ankaraspor 8 5
17. Boluspor 9 4
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Elche 7 11
12. Sevilla 7 10
13. Osasuna 8 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 7
18. Levante 8 6
19. Real Valladolid 9 6
20. Huesca 9 6