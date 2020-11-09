Kahramanmaraş'ta vatandaşlar tedbirlere ilk günkü gibi dikkat ediyor mu?
Tehlike çanlarının çaldığı Kahramanmaraş’ta koronavirüs vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2020, 18:11
Vaka sayılarının artması ve etrafımızdaki COVID-19 halkasının giderek daralması vatandaşları tedirginleştiriyor
Koronavirüs’ün de ilk çıktığı zamanlardan itibaren Hes Uygulamasına bakıldığında, Kahramanmaraş’a ait alanda kırmızı rengin kabarıklaştığı görülüyor.
Peki vatandaşlar aldıkları tedbirlere ilk günkü gibi dikkat ediyor mu?
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