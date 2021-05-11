Kahramanmaraş'ta yetim çocuklara bayramlık sürprizi

Elbistan Belediyesi’nin yetim koordinasyon merkezince ‘Can Kulağı’ projesi kapsamında hayır severlerden temin edilen bayramlıklar yetim çocukların yüzünü güldürdü.

İlçede faaliyet gösteren İyilik-Der ve Hayrat Vakfının desteklediği organizasyon ile toplanan bayramlık kıyafetler, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de katılımı ile yetim çocuklara giydirildi.



Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu bayramda da yetimlerin unutulmadığını söyledi.

Başkan Gürbüz yaptığı değerlendirmede: “Elbistan’da Can Kulağı Projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarımızla beraber bu Ramazan Bayramı’na da yetim ailelerimizle birlikte giriyoruz. Gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde yaklaşık 4 bin civarında ürün yelpazesi ile bina yakın yetim ailemize hizmet sundular. Nakdi, gayri nakdi, kurban bağışı ve sadakalarını vermek isteyen tüm vatandaşlarımıza da köprü oldular. Elbistan’da bu faaliyetleri gerçekleştiren çok sayıda sivil toplum örgütümüz var. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah buruk girmiş olduğumuz bu bayram alınan tedbirler nedeni ile covid-19 sıkıntısından da hep beraber kurtulacağımız bir bayram olur. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi sorumlusu Fazilet Sevinç de: “Elbistan yetim koordinasyon merkezi olarak bu yıl Elbistan’da ki ulaşabildiğimiz 400 yetim aileye toplamda 4 bin kişiye ulaşmaya çalıştık. Ailelerimize gıda yardımları, çocuklarımıza da bayramlık kıyafetler hediye ettik. Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Yetimin bereketi olsa gerek, bu yıl ciddi anlamda bağış yapıldı.” diye konuştu.